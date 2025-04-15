Экс-министр Пермского края может заняться торговлей лесоматериалами

Бывший глава Минэкономразвития Пермского края Леонид Морозов возглавил новую компанию ООО «БМ-Логистик». Основным видом деятельности организации является агентская оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами, пишет «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, компанию зарегистрировали на прошлой неделе в Перми по улице Подлесной, 3а, где ранее располагалось представительство «Соликамскбумпрома». Экс-министру Леониду Морозову принадлежит 50% компании. Также совладельцами фирмы стали сын покойного президента «Соликамскбумпрома» Кирилл Баранов, которому принадлежит 26%, и подконтрольное ему московское ООО «БВК-Инвест» (24%).
Напомним, Леонид Морозов был назначен заместителем председателя правительства — министром экономического развития Пермского края в феврале 2014 года. В ведомстве он проработал до 2017 года.