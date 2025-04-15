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На что могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане

В пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 15 апреля 2025 года, предоставили очередную статистику. На этот раз она касается пособий, выплаченных многодетным семьям и награжденным матерям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В официальном сообщении ведомства сказано, что с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 851,4 тыс. человек на общую сумму 150,9 млрд тенге.

  • Пособия многодетным семьям получили 609,5 тыс. семей на сумму 131,5 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям — 241,9 тыс. человек на сумму 19,4 млрд тенге.

Далее отмечено, что в марте 2025 года вышеуказанными выплатами охвачены 857 тыс. человек на общую сумму 51,1 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 614,8 тыс. семей на сумму 44,6 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 242,2 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

Стоит уточнить, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей.

В 2025 году выплаты составляют:

  • с 4 детьми — 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми — 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми — 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми — 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми — по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Пресс-служба МТСЗН РК

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской «Күміс алқа» — 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени — 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

В заключительной части заявления в Минтруда напомнили, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.