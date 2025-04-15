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Центробанк отозвал лицензию у уфимского «Промтрансбанка»

Банк России отзывает лицензию у «Промтрансбанка», штаб-квартира которой находится в Уфе. В официальном сообщении регулятора говорится, что разрешение у финансового учреждения отзывают с 15 апреля. Причина — подозрительные операции.

Источник: 2GIS

За последний год Центробанк применял к банку различные меры, в том числе накладывал ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

«Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств», — говорится в официальном заявлении Банка России.

Известно, что кредитная организация занимала 177-е место в системе банков страны.