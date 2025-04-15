Центробанк отозвал лицензию у уфимского «Промтрансбанка»

За последний год Центробанк применял к банку различные меры, в том числе накладывал ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.