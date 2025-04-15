Центробанк отозвал лицензию у уфимского «Промтрансбанка»

За последний год Центробанк применял к банку различные меры, в том числе накладывал ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
«Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств», — говорится в официальном заявлении Банка России.
Известно, что кредитная организация занимала 177-е место в системе банков страны.