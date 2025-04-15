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Китайские инвесторы планируют создать завод по переработке шин в Приморье

Китайская компания «Цзинь Хай» планирует открыть в Приморском крае завод по переработке шин.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Китайская компания «Цзинь Хай» из провинции Ляонин планирует открыть в Приморском крае завод по переработке шин. Это сократит объемы отходов, а полученное вторсырье будут использовать в производстве резиновых изделий и дорожных покрытий. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Первый замминистра международных и внешнеэкономических связей края Алексей Старичков предложил китайским партнерам сотрудничество с местными приморскими предприятиями. Это ускорит реализацию проекта за счет использования уже существующих ресурсов и инфраструктуры.

Ранее приморская компания по переработке шин «ЭкоСтар Фэктори» в ТОР «Приморье» и китайская сторона высказали взаимный интерес в совместной работе. Обсудили ключевые аспекты будущего сотрудничества, включая объемы переработки и технические требования.

Как отметил директор инвестиционного агентства Приморского края Виталий Галкин, Приморье обладает уникальными преимуществами для запуска инвестпроектов. Здесь удобная логистика с дальневосточными регионами, страны Азиатско-Тихоокеанского региона близко — идеальное место для реализации бизнес-инициатив в различных отраслях.