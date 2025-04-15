Китайские инвесторы планируют создать завод по переработке шин в Приморье

Китайская компания «Цзинь Хай» из провинции Ляонин планирует открыть в Приморском крае завод по переработке шин. Это сократит объемы отходов, а полученное вторсырье будут использовать в производстве резиновых изделий и дорожных покрытий. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.