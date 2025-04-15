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Средняя зарплата в Крыму вырастет до 60 тысяч рублей

Среднюю зарплату в Крыму планируют увеличить до 60 тысяч рублей в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Крымские власти планируют достичь увеличения размера средней зарплаты в регионе до 60,1 тысячи рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда и социальной защиты.

В 2024 году средняя зарплата в Крыму составила 54 436 рублей. За год этот показатель увеличился на 16,2%. Рост зарплаты в реальном выражении составил 107,9%. При это власти планируют, что заработок жителей и дальше будет увеличиваться.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, заработная плата работников организаций вырастет в 2025 году до 60,1 тысячи рублей», — рассказали в Минтруда агентству ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, заработки жителей региона вырастут на 10%. Планируется, что в 2026—2027 годах зарплата увеличится до 64,4 и 67,7 тысячи рублей соответственно. Рост составит 7,2% и 5,1%.