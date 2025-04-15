В Новосибирске аэропорт Толмачево оштрафовали за пронесенный макет бомбы

Проверка была организована по согласованию с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Инспекторы, маскируясь под пассажиров, беспрепятственно внесли макет взрывного устройства в сумке в терминал «С» аэровокзала. При досмотре сотрудники службы безопасности не обнаружили предмет, представляющий опасность, и муляж прошел в зону повышенной безопасности.