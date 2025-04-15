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В Новосибирске аэропорт Толмачево оштрафовали за пронесенный макет бомбы

Аэропорт оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Источник: Сиб.фм

Ространснадзор провел внезапную проверку новосибирского аэропорта Толмачёво, в ходе которой инспекторы смогли пронести муляж взрывного устройства.

Проверка была организована по согласованию с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Инспекторы, маскируясь под пассажиров, беспрепятственно внесли макет взрывного устройства в сумке в терминал «С» аэровокзала. При досмотре сотрудники службы безопасности не обнаружили предмет, представляющий опасность, и муляж прошел в зону повышенной безопасности.

В результате проверки аэропорт был оштрафован на сумму 50 тысяч рублей за нарушение норм безопасности.