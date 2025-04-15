Суд отложил завершение процедуры банкротства пермского машзавода

Напомним, «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в Перми специализировался на выпуске продукции оборонного и гражданского назначения. В 2023 году имущественный комплекс завода был выкуплен за 725 млн рублей. Его новым владельцем стало АО «Научно-производственное объединение “Курганприбор”». Для управления производственной площадкой в Перми новый собственник создал филиал. После этого ЗиД полностью рассчитался с задолженностью перед налоговой службой.