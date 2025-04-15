Суд отложил завершение процедуры банкротства пермского машзавода

Рассмотрение заявления о завершении процедуры банкротства ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) вновь отложено. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края, пишет «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, ранее с соответствующим ходатайством обратился сам конкурсный управляющий пермского оборонного завода Лев Шляпин. Слушание должно было состояться 14 апреля. Причиной отсрочки послужила незавершенность подготовки необходимой документации. Следующее заседание суда состоится 30 апреля.
Напомним, «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в Перми специализировался на выпуске продукции оборонного и гражданского назначения. В 2023 году имущественный комплекс завода был выкуплен за 725 млн рублей. Его новым владельцем стало АО «Научно-производственное объединение “Курганприбор”». Для управления производственной площадкой в Перми новый собственник создал филиал. После этого ЗиД полностью рассчитался с задолженностью перед налоговой службой.