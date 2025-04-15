Радий Хабиров рассказал об объемах закупки сельхозтехники в Башкирии

В Башкортостане аграрии закупили больше 320 единиц техники на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров.
Он отметил, что сельхозпроизводители пополнили автопарк новыми посевными, почвообрабатывающими, уборочными машинами и тракторами. Самыми активными районами глава республики назвал Илишевский, Стерлитамакский и Кармаскалинский районы.
— Это важный этап подготовки к посевной. Ожидаем, что благодаря обновлению парка техники на поля этой весной выйдет на 180 посевных и почвообрабатывающих машин больше, чем в прошлом году, — написал глава Башкирии.
Радий Фаритович напомнил, что в республике по программе модернизации технопарка АПК аграриям компенсируют до половины затрат на покупку техники. За шесть лет на эти цели выделили 8,2 млрд рублей.