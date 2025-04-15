На бывшей территории завода «Ford» в Ленобласти производят мебель

«“Форд” теперь мебель. На части бывших площадей автопроизводства открылся завод мебельных компонентов. В открытии производства “Слотекс” принял участие Президент России Владимир Путин. Столешницы, фасадные полотна и стеновые панели “не боятся” горячих кружек и острых предметов — для устойчивости к внешним воздействиям их пропитывают термореактивными смолами и отправляют под инновационный пресс высокого давления. Раньше мебельные плиты такого качества завозились только из-за рубежа, теперь — их будут делать в Ленобласти. Для региона — это еще более 180 новых рабочих мест с хорошей зарплатой, как говорят работники», — отметил по итогам открытия производства губернатор Александр Дрозденко.