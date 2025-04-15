На бывшей территории завода «Ford» в Ленобласти производят мебель

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе нового высокотехнологичного производства декоративного бумажно-слоистого пластика для мебели во Всеволожске, сообщает пресс-служба Ленинградской области.
На запуске производства Александр Дрозденко поблагодарил Президента за поддержку стратегических проектов импортозамещения на территории региона.
«“Форд” теперь мебель. На части бывших площадей автопроизводства открылся завод мебельных компонентов. В открытии производства “Слотекс” принял участие Президент России Владимир Путин. Столешницы, фасадные полотна и стеновые панели “не боятся” горячих кружек и острых предметов — для устойчивости к внешним воздействиям их пропитывают термореактивными смолами и отправляют под инновационный пресс высокого давления. Раньше мебельные плиты такого качества завозились только из-за рубежа, теперь — их будут делать в Ленобласти. Для региона — это еще более 180 новых рабочих мест с хорошей зарплатой, как говорят работники», — отметил по итогам открытия производства губернатор Александр Дрозденко.
На территории бывшей площадки «Ford» компания «Слотекс» будет производить свыше 2 млн кв. м. декоративного бумажно-слоистого пластика в год. Применять его можно от кухонных столешниц и мебельных комплектующих до отделки операционных и подвижного состава железной дороги.