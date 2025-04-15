Глава Misty Group Джамбулатов рассказал о рисках и возможностях новых проектов

Серьезной проблемой, тормозящей развитие частных инвесторов в России, является неразвитость законодательства, определяющего ответственность предпринимателей и инвесторов. Это создает не только правовую неопределенность, но и потенциальное пространство для коррупции — особенно в случаях, когда финансовые споры решаются через кулуарные договоренности, а не в рамках прозрачных процедур. Как считает основатель и руководитель ООО «Мисти Групп» Берс Джамбулатов, до идеальных взаимоотношений, когда инвесторы без страха и с интересом вкладывают свои средства, а предприниматели понимают свои обязательства, но при этом не теряют «стартаперский вайб», еще очень далеко.