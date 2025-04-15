Узбекистан стал одним основных экспортеров детских товаров в Россию

На Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля.
Согласно озвученным данным, импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тыс. тонн общей стоимостью почти $3 млрд.
"Так, Китай (в том числе Гонконг) в 2024 экспортировал 251,4 тысячи тонн детских товаров (79,8% от общего объема) стоимостью 1,896 миллиарда долларов США. Следом идет Узбекистан — 12,9 тысячи тонн (4,1%) на 207,3 миллиона долларов США. Эти две страны были лидерами и в 2023 году. На третьем месте в 2024 году — Турция (2,9% от общего веса), на четвертом — ОАЭ (1,9%), а Бангладеш на пятом (1,8%). Общий итог этих стран-экспортеров составил 285,3 тысячи тонн.
При этом, в прошлом году в общем объеме ввоза детских товаров в Россию наибольшую долю (30%) традиционно составили игрушки. 26% — детские пеленки и подгузники, 24% — детская одежда, 11% — обувь и 4% — детские коляски.