Узбекистан стал одним основных экспортеров детских товаров в Россию

"Так, Китай (в том числе Гонконг) в 2024 экспортировал 251,4 тысячи тонн детских товаров (79,8% от общего объема) стоимостью 1,896 миллиарда долларов США. Следом идет Узбекистан — 12,9 тысячи тонн (4,1%) на 207,3 миллиона долларов США. Эти две страны были лидерами и в 2023 году. На третьем месте в 2024 году — Турция (2,9% от общего веса), на четвертом — ОАЭ (1,9%), а Бангладеш на пятом (1,8%). Общий итог этих стран-экспортеров составил 285,3 тысячи тонн.