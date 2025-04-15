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Узбекистан стал одним основных экспортеров детских товаров в Россию

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан вместе с КНР и Турцией стал основным экспортером детских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника отдела риск-категорирования Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ» Никиту Лаврентьева.

Источник: Sputnik.uz

На Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля.

Согласно озвученным данным, импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тыс. тонн общей стоимостью почти $3 млрд.

"Так, Китай (в том числе Гонконг) в 2024 экспортировал 251,4 тысячи тонн детских товаров (79,8% от общего объема) стоимостью 1,896 миллиарда долларов США. Следом идет Узбекистан — 12,9 тысячи тонн (4,1%) на 207,3 миллиона долларов США. Эти две страны были лидерами и в 2023 году. На третьем месте в 2024 году — Турция (2,9% от общего веса), на четвертом — ОАЭ (1,9%), а Бангладеш на пятом (1,8%). Общий итог этих стран-экспортеров составил 285,3 тысячи тонн.

говорится в сообщении

При этом, в прошлом году в общем объеме ввоза детских товаров в Россию наибольшую долю (30%) традиционно составили игрушки. 26% — детские пеленки и подгузники, 24% — детская одежда, 11% — обувь и 4% — детские коляски.