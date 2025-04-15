Российским регионам будут выделять субсидии на завершение недостроев

«Нужно избежать попытки восстановить с помощью инициативы вообще все недострои без учёта ресурсов, которые на это требуются. Программа окажется успешной, если субсидии будут выделяться именно под тот объём ресурсов, что имеется. Тогда за относительно короткое время можно будет достроить здания», — считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.