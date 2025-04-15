Российским регионам будут выделять субсидии на завершение недостроев

Российским регионам будут выделять субсидии на завершение объектов капитального строительства. Об этом пишут «Известия».
Минстрой России принимает заявки на софинансирование работ до 18 июня. Выдавать средства будут в 2026 году. В программу попадут те объекты, которые находятся в федеральном реестре, получили заключение госэкспертизы проектной документации и выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности. Распределять средства между регионами будут на основании рейтинга.
«Нужно избежать попытки восстановить с помощью инициативы вообще все недострои без учёта ресурсов, которые на это требуются. Программа окажется успешной, если субсидии будут выделяться именно под тот объём ресурсов, что имеется. Тогда за относительно короткое время можно будет достроить здания», — считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.