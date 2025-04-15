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Больше глэмпингов появится в Хабаровском крае

На заседании президиума правительства региона Дмитрий Демешин поднял вопрос о строительстве глэмпинг-парков на острове Большой Уссурийский и в муниципальных районах края.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

На прошлой неделе глава региона подписал заявку на участие края в конкурсной кампании Минэкономразвития России на создание почти 1800 глэмпингов. Развернуть на своей территории глэмпинг-парки готовы 9 муниципальных районов.

«Создание таких проектов быстрое, не требует капитальных вложений. Поэтому поручение министерству промышленности и торговли плюс министерству лесного хозяйства и лесопереработки: развернуть производство модульных некапитальных объектов — глэмпингов — на территории края. Это могут быть модульные каркасные конструкции или конструкции в деревянном исполнении. Не можете справиться сами — давайте создадим совместное производство. Но даже если мы будем частично делать это из китайских материалов, производство должно быть здесь, на нашей территории, на территории Хабаровского края. Я попрошу глав муниципальных образований не просто выпрашивать деньги в федеральном центре, а организовать это производство на своих территориях. Конкретные предложения представить мне до конца апреля», — обратился к профильным ведомствам Дмитрий Демешин.