Сетевой супермаркет опечатали во Владивостоке из-за нарушений пожарной безопасности

Напоминаем, с начала года во Владивостоке и Приморье прокуратура проводит масштабные проверки торговых точек, в том числе в рамках реагирования на публикации в социальных сетях. Помимо многострадальных супермаркетов сети «Светофор», прокуратура совершила несколько визитов на Спортивный рынок Владивостока, проверяла сетевые магазины и мелкие придомовые магазинчики. К началу марта в торговых точках Приморья было обнаружено более 1,5 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, трудового законодательств и федерального закона о пожарной безопасности.