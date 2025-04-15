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Сетевой супермаркет опечатали во Владивостоке из-за нарушений пожарной безопасности

Во Владивостоке прокуратура запретила эксплуатацию помещений сетевого супермаркета на улице Магнитогорской, пока в помещениях не будут соблюдены обязательные меры пожарной безопасности, суд ходатайство удовлетворил, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Предположительно, речь о магазине «Реми». Надзорное ведомство выявило в ходе проверки, что во всех помещениях супермаркета пожарная сигнализация либо находится в нерабочем состоянии, либо вовсе не установлена. Эвакуационные выходы захламлены, а двери выходов запирались таким образом, что изнутри их открыть было невозможно.

Магазин сможет снова принять покупателей только после того, как все выявленные нарушения будут устранены.

Напоминаем, с начала года во Владивостоке и Приморье прокуратура проводит масштабные проверки торговых точек, в том числе в рамках реагирования на публикации в социальных сетях. Помимо многострадальных супермаркетов сети «Светофор», прокуратура совершила несколько визитов на Спортивный рынок Владивостока, проверяла сетевые магазины и мелкие придомовые магазинчики. К началу марта в торговых точках Приморья было обнаружено более 1,5 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, трудового законодательств и федерального закона о пожарной безопасности.