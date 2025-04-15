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Премьер-министр Башкирии оценил результаты работы заводов Белорецка

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, находящийся в Белорецком районе, посетил Белорецкий лицей-интернат, осмотрел производственные площадки резидентов Территории опережающего развития (ТОСЭР) — завод весового оборудования и литейный завод «Белкаст». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Источник: Башинформ

В ходе посещения Белорецкого лицея-интерната, построенного в 1961 году, Андрей Назаров осмотрел здание, общежитие и столовую учебного заведения, пообщался с учащимися. Он отметил значимость данного учебного заведения для жителей всего Зауралья и необходимость капитального ремонта лицея-интерната, поручил проработать вопрос подготовки проекта по ремонту здания школы и общежития, в том числе по благоустройству территории.

На промышленных предприятиях Белорецка реализуются инвестиционные проекты. Так, на заводе весового оборудования инвестор вложил в развитие производства свыше 7 млн рублей. Здесь создано 36 новых рабочих мест. На литейном заводе инвестор вложил в производство 26 млн рублей и создал 13 новых рабочих мест. Андрей Назаров сообщил, что по итогам визита будут даны поручения, касающиеся поддержки промышленных предприятий — резидентов ТОСЭР, кроме того, он отметил необходимость дополнительного благоустройства города. Напомним, что в Белорецке пройдет выездное заседание правительства, а также состоится встреча с предпринимателями.