Премьер-министр Башкирии оценил результаты работы заводов Белорецка

На промышленных предприятиях Белорецка реализуются инвестиционные проекты. Так, на заводе весового оборудования инвестор вложил в развитие производства свыше 7 млн рублей. Здесь создано 36 новых рабочих мест. На литейном заводе инвестор вложил в производство 26 млн рублей и создал 13 новых рабочих мест. Андрей Назаров сообщил, что по итогам визита будут даны поручения, касающиеся поддержки промышленных предприятий — резидентов ТОСЭР, кроме того, он отметил необходимость дополнительного благоустройства города. Напомним, что в Белорецке пройдет выездное заседание правительства, а также состоится встреча с предпринимателями.