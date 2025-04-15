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Reuters: Трамп может сократить финансирование Госдепа почти на 50%

Администрация президента США Дональда Трампа хочет уменьшить бюджет Госдепартамента в 2026 финансовом году примерно вдвое. Это может привести к закрытию почти 30 американских представительств и резкому сокращению иностранной помощи, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, о сокращении бюджета Министерства иностранных дел США почти на 30 млрд долларов в 2026 финансовом году, который стартует 1 октября, говорится в ответе Административно-бюджетного управления Белого дома на запросы Госдепартамента. В частности, в нем уточняется, что бюджет Госдепартамента на 2026 фингод составит 28,4 млрд долларов против 54,4 млрд долларов в текущем финансовом году.

По данным Reuters, администрация Трампа рассматривает рекомендацию закрыть по меньшей мере 27 представительств США, в основном в Африке и Европе. Десять из этих представительств являются посольствами (в Эритрее, Гренаде, Лесото, ЦАР, Люксембурге, Республике Конго, Гамбии, Южном Судане, Мальте и на Мальдивских островах), остальные консульствами, причем более десятка консульств находятся в Европе.

Кроме того, предлагается урезать иностранную помощь, распределяемую американским МИД и Агентством США по международному развитию (USAID), с 38,3 млрд долларов до 16,9 млрд, говорится в статье.

Хотя Госдепартамент может потребовать внесения изменений в планы администрации, окончательная версия бюджета будет изменена «незначительно», прежде чем будет представлена на утверждение конгрессу. На этом этапе «высоки шансы», что некоторые бюджетные статьи будут восстановлены, предупреждает Reuters.