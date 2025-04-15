Reuters: Трамп может сократить финансирование Госдепа почти на 50%

Согласно статье, о сокращении бюджета Министерства иностранных дел США почти на 30 млрд долларов в 2026 финансовом году, который стартует 1 октября, говорится в ответе Административно-бюджетного управления Белого дома на запросы Госдепартамента. В частности, в нем уточняется, что бюджет Госдепартамента на 2026 фингод составит 28,4 млрд долларов против 54,4 млрд долларов в текущем финансовом году.