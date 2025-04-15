Узбекистан и Китай запустят производство «умной» пленки для теплиц

Ученые Института материаловедения АН Узбекистана первые в мире синтезировали нанокомпозитные частицы, входящие в состав пленок для теплиц и выполняющие функцию терморегулирования.
При этом, прочность пленки возрастает в 3 раза.
Эти наночастицы преобразуют ультрафиолетовое излучение солнечного света в ближний инфракрасный диапазон. В результате температура внутри теплицы, даже при внешних температурах −3…-7 °C, поддерживается на уровне +5…+7 °C без дополнительного обогрева. Для сравнения: в обычных пленках она составляет 0…+2 °C. В жаркое время температура внутри теплицы опускается на 5−8 °C.
Благодаря увеличению количества фотонов в инфракрасном диапазоне ускоряется фотосинтез, и растения растут в 1,5−2 раза быстрее. При этом энергозатраты снижаются более чем на 60%, расход воды на орошение — на 30%, а при использовании гидрогелей — до 90%, а урожайность увеличивается на 35−50%.
Испытания уже прошли в Ташкентской, Джизакской, Ферганской и Андижанской областях. В настоящее время Шанхайская академия сельскохозяйственных наук проводит их в различных почвенно-климатических условиях КНР.
Достигнута договоренность с компанией Shanghai Daedon Science and Technology Ltd. о создании совместного опытно-промышленного производства нанопорошков на базе Института материаловедения в Узбекистане.
Стороны подписали соответствующее соглашение. Согласно плану, в 2025 году произведут 1 тонну наночастиц, в 2026 году — 10 тонн.
Для увеличения объема производства до 2 000 тонн в год построят завод по производству нанопорошков.