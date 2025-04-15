Узбекистан и Китай запустят производство «умной» пленки для теплиц

Благодаря увеличению количества фотонов в инфракрасном диапазоне ускоряется фотосинтез, и растения растут в 1,5−2 раза быстрее. При этом энергозатраты снижаются более чем на 60%, расход воды на орошение — на 30%, а при использовании гидрогелей — до 90%, а урожайность увеличивается на 35−50%.