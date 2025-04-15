Туск: Польша намерена зарабатывать на восстановлении Украины

«Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины, — сказал Туск. — Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины» (цитата по «РИА Новости»).