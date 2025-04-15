Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

«Центр востребован у жителей. В отличие от центров многих городов, у нас людно до позднего вечера. Они оценили уже проведенное благоустройство и желают большего. Мы хотим, чтобы Самара отличалась от других городов и соответствовала тем архитектурным традициям, которые здесь есть. Но в то же время нужно позволить интегрировать имеющиеся в стране инновации. Главное — четко установить правила».