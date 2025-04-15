Сухое молоко и масло на экспорт: в Черняховске открыли новый завод

Правительственная делегация во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных в понедельник побывала в Черняховске. Выезд был рабочим, поэтому, как пояснили в правительстве, встреча с населением в планы чиновников на этот раз не входила. Делегация посетила местную больницу, виноконьячный завод «Альянс 1892» (где губернатор оставил роспись на одной из бочек), официально открыла завод по производству молока «ДМС Восток», который был введён в эксплуатацию в декабре прошлого года.