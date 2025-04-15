В Краснодаре планируют строительство еще трех мостов через реку Кубань

Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Архипов во время встречи с журналистами. Все три объекта включены в Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования.



По словам Архипова, один из новых мостов может появиться в районе СНТ «Дубки» рядом с кирпичным заводом. Этот путепровод станет продолжением западного обхода и обеспечит выезд на Старобжегокай. Строительство объекта предполагается за счет федерального финансирования.



Два других мостовых перехода планируются с улицы Вишнякова, в районе бывшего речного порта, и с улицы Старокубанской. Однако на текущий момент конкретных проектных решений и сроков по этим объектам нет.



Новые мосты могут существенно снизить нагрузку на существующую дорожную сеть и улучшить транспортную связанность города с ближайшими населенными пунктами. В мэрии подчеркивают, что реализация таких масштабных проектов требует времени и серьезной проработки, включая подготовку проектно-сметной документации и согласование на федеральном уровне.