В Красноярске на улице Львовской снесут аварийный дом № 18 — администрация города уже нашла подрядчика для этих работ. Как рассказали в департаменте градостроительства, здание признали аварийным в 2015-м, а полностью расселили в прошлом году.
— Расселение зависит от многих факторов: наличие финансирования, квартир для переселения граждан, при этом срок расселения может быть затянут в связи с судебными разбирательствами, — объясняет Татьяна Головкина, начальник отдела по обеспечению переселения граждан из аварийного жилья МКУ «УКС».
Демонтаж этого объекта должны завершить в мае. Сейчас управление капитального строительства в краевом центре расселяет 14 домов.
Ранее мы писали, что ночью 15 апреля около Минусинска произошел крупный лесной пожар — огонь охватил полтора десятка гектаров. Огонь перекинулся на горнолыжную базу «Шишкин лог», которую в ноябре 2023 года передали мэрии.