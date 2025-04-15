Автоэксперт Цыганов: внедорожник Sollers может обойти по продажам УАЗ «Патриот»

«Максимум, что они освоят в ближайшее время — это сварка, окраска и полная сборка автомобиля. Но это тоже будет давать неплохой вклад. Все зависит от бизнес-модели компании и от их предполагаемого объема производства, который завязан на цену. Есть вещи, которые локализовывать нет смысла при небольшом объеме выпуска», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».