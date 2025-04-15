Власти Тольятти намерены перезапустить обанкротившееся ОАО «ДРСУ»

Чтобы сохранить деятельность ОАО «ДРСУ» до 1 мая планируется погасить задолженность и прекратить судебное производство по делу о банкротстве. Затем в течение одного месяца должен быть избран совет директоров «ДРСУ» с обязательным включением в состав депутатов.