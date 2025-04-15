В Свердловской области запустят новую программу расселения аварийного жилья

По его словам, текущая версия программы расселения, запущенная в 2019 году (в нее вошли дома, признанные аварийными до 2017 года), в этом году заканчивается. Как отметил министр, процесс расселения жителей аварийных домов идет с опережением графика. Всего запланировано к расселению более 300 тыс. кв. м. Сурганов отдельно подчеркнул, что новая программа не будет связана с КРТ.