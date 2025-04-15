В Свердловской области запустят новую программу расселения аварийного жилья

В Свердловской области планируется запустить новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. Как сообщает корреспондент ЕАН, об этом во время осмотра площадки под комплексное развитие территории в Екатеринбурге рассказал глава минстроя региона Григорий Сурганов.
По его словам, текущая версия программы расселения, запущенная в 2019 году (в нее вошли дома, признанные аварийными до 2017 года), в этом году заканчивается. Как отметил министр, процесс расселения жителей аварийных домов идет с опережением графика. Всего запланировано к расселению более 300 тыс. кв. м. Сурганов отдельно подчеркнул, что новая программа не будет связана с КРТ.
«Это абсолютно две разные вещи, потому что, когда мы используем механизм комплексного разделения, мы не тратим бюджетные деньги. КРТ связано с инвесторами», — подчеркнул глава минстроя Свердловской области.
В новую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда войдут дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 годы. Переселение осуществляется за счет средств бюджета.
Напомним, комплексное развитие территории — программа, которая предполагает снос ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья и строительство на его месте нового. В 2023 году начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов анонсировал отказ от муниципальной программы расселения ветхого жилья. Вместо этого, по его словам, в городе будут применять только механизмы комплексного развития территорий, которые уже зарекомендовали себя.