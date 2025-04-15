Европейских шмелей заменили на отечественных в Воронеже

До этого насекомых привозили в наш регион из Турции, Израиля и Голландии. Ранее на производстве, занимающимся выращиванием овощных культур, уже начали использовать российские технологии и материалы, теперь дело дошло до насекомых-опылителей.
Как отметили на агропредприятии, любые шмели для производства не подойдут, нужны высокопродуктивные насекомые. Благодаря селекции, одна шмелиная семья (от 60 до 80 насекомых) за день опыляет в среднем 7 тысяч цветков. А опыление влияет на урожайность и размер плодов. Отечественных шмелей для нашего региона теперь выращивают в Воронежской и Тамбовской областях.
По словам агрономов, они дешевле импортных, кроме того, улучшилась логистика — теперь доставлять шмелей на производство стало проще. Работа над селекцией шмелиных семей продолжается.