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Европейских шмелей заменили на отечественных в Воронеже

Такую программу импортозамещения реализовали в тепличном комплексе «Воронежский».

До этого насекомых привозили в наш регион из Турции, Израиля и Голландии. Ранее на производстве, занимающимся выращиванием овощных культур, уже начали использовать российские технологии и материалы, теперь дело дошло до насекомых-опылителей.

Как отметили на агропредприятии, любые шмели для производства не подойдут, нужны высокопродуктивные насекомые. Благодаря селекции, одна шмелиная семья (от 60 до 80 насекомых) за день опыляет в среднем 7 тысяч цветков. А опыление влияет на урожайность и размер плодов. Отечественных шмелей для нашего региона теперь выращивают в Воронежской и Тамбовской областях.

По словам агрономов, они дешевле импортных, кроме того, улучшилась логистика — теперь доставлять шмелей на производство стало проще. Работа над селекцией шмелиных семей продолжается.