Европейских шмелей заменили на отечественных в Воронеже

Как отметили на агропредприятии, любые шмели для производства не подойдут, нужны высокопродуктивные насекомые. Благодаря селекции, одна шмелиная семья (от 60 до 80 насекомых) за день опыляет в среднем 7 тысяч цветков. А опыление влияет на урожайность и размер плодов. Отечественных шмелей для нашего региона теперь выращивают в Воронежской и Тамбовской областях.