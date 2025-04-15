Процесс разделения железной дороги Молдовы на два предприятия стартовал

Процесс реформирования железнодорожного транспорта в Молдове осуществляется в соответствии с новым Железнодорожным кодексом, принятым в феврале 2022 года. Он подразумевает реформирование сектора путем разделения процессов управления инфраструктурой и пассажирских или грузовых перевозок.
Законопроект предусматривает разделение существующей компании, отвечающей за управление активами железнодорожной инфраструктуры, и создание нового коммерческого предприятия с полностью государственным капиталом, которая будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки, включая содержание собственного парка локомотивов и вагонов.
Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. Председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан отметил, что сумма долга превысила 191 миллион леев.