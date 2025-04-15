Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Процесс разделения железной дороги Молдовы на два предприятия стартовал

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Агентство публичной собственности (АПП) Молдовы объявило о начале разработки проекта постановления кабмина о реорганизации государственного предприятия «Железная дорога Молдовы».

Источник: Căile Ferate ale Moldovei

Процесс реформирования железнодорожного транспорта в Молдове осуществляется в соответствии с новым Железнодорожным кодексом, принятым в феврале 2022 года. Он подразумевает реформирование сектора путем разделения процессов управления инфраструктурой и пассажирских или грузовых перевозок.

отметил гендиректор АПП Роман Кожухарь

Законопроект предусматривает разделение существующей компании, отвечающей за управление активами железнодорожной инфраструктуры, и создание нового коммерческого предприятия с полностью государственным капиталом, которая будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки, включая содержание собственного парка локомотивов и вагонов.

Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. Председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан отметил, что сумма долга превысила 191 миллион леев.