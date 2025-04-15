Процесс разделения железной дороги Молдовы на два предприятия стартовал

Процесс реформирования железнодорожного транспорта в Молдове осуществляется в соответствии с новым Железнодорожным кодексом, принятым в феврале 2022 года. Он подразумевает реформирование сектора путем разделения процессов управления инфраструктурой и пассажирских или грузовых перевозок.