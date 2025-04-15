Белстат сказал о росте доходов белорусов на 12%

В Белстате сообщили, что реальные денежные доходы белорусов в январе-феврале выросли на 12,5%.
Так, по отношению к прошлогоднему уровню размер реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе-феврале 2025-го составил 112,5%.
В Национальном статистическом комитете пояснили, что в общем объеме денежных доходов белорусов зарплаты составляют 64,3%, объем пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов — 22,9%, доходов от предпринимательства, другой деятельности — 7,5%, доходов от собственности и других — 5,3%.
Напомним, что данные по денежным доходам населения Белстат формирует за вычетом налогов, сборов и взносов и корректирует на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 апреля.
И мы писали, что «Белавиа» начинает летать в Анталью из Минска и областных городов.