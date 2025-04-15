Белстат сказал о росте доходов белорусов на 12%

В Национальном статистическом комитете пояснили, что в общем объеме денежных доходов белорусов зарплаты составляют 64,3%, объем пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов — 22,9%, доходов от предпринимательства, другой деятельности — 7,5%, доходов от собственности и других — 5,3%.