«Обошел Audi». Белорусы голосованием выбрали автомобиль года

В Беларуси выбрали автомобиль года, сообщает БелТА.
Так, Белорусской автомобильной ассоциацией подведены итоги конкурса «Автомобиль года», который белорусы выбирали голосованием.
В конкурсе было 9 автомобильных номинаций, а главной стала «Автомобиль года». В последней номинации победителя определяли в два этапа. В финале, куда вышли семь финалистов, авто года определяли пользователи и эксперты.
В итоге автомобиль года в Беларуси выбирали из семи моделей: «Ауди Q8», «Белджи X50», «Джили Монджаро», «Лада Веста», «Ниссан Икс-Трейл e-power», «ВАЗ Патриот», «Воя Фри».
В итоге автомобилем года в Беларуси стал именно «Воя Фри». Второе и третье места заняли «Ауди» и «Белджи».
Кстати, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.
Тем временем Белстат сказал о росте доходов белорусов на 12%.
И мы писали, что Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 апреля.
Между тем «Белавиа» начинает летать в Анталью из Минска и областных городов.