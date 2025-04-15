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«Обошел Audi». Белорусы голосованием выбрали автомобиль года

Автомобиль года назван в Беларуси, обошедший Audi по результатам голосования.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси выбрали автомобиль года, сообщает БелТА.

Так, Белорусской автомобильной ассоциацией подведены итоги конкурса «Автомобиль года», который белорусы выбирали голосованием.

В конкурсе было 9 автомобильных номинаций, а главной стала «Автомобиль года». В последней номинации победителя определяли в два этапа. В финале, куда вышли семь финалистов, авто года определяли пользователи и эксперты.

В итоге автомобиль года в Беларуси выбирали из семи моделей: «Ауди Q8», «Белджи X50», «Джили Монджаро», «Лада Веста», «Ниссан Икс-Трейл e-power», «ВАЗ Патриот», «Воя Фри».

В итоге автомобилем года в Беларуси стал именно «Воя Фри». Второе и третье места заняли «Ауди» и «Белджи».

Кстати, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.

Тем временем Белстат сказал о росте доходов белорусов на 12%.

И мы писали, что Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 апреля.

Между тем «Белавиа» начинает летать в Анталью из Минска и областных городов.