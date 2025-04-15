Китай объяснил нежелание покупать российский газ по новому маршруту

В Пекине хотят получать российский газ по ценам, близким к внутренним российским, и не финансировать строительство газопровода, однако такие условия лишают проект экономического смысла для России. При этом руководство Китая готово ждать сколь угодно долго, потому что не имеет критической потребности в топливе. Помимо собственной добычи, китайские предприятия активно закупают газ в других странах и имеют крупные длительные контракты на поставки СПГ.