Эксперты назвали топ-10 самых продаваемых машин в Беларуси

Определен рейтинг самых продаваемых автомобилей в Беларуси. Об этом Белорусская автомобильная ассоциация сообщила во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
В конкурсе приняли участие бренды и модели авто, которые реализуются членами «БАА» на белорусском рынке.
В итоге в тройку самых популярных моделей в Беларуси вошли: «Белджи Х50», «Белджи S50», «Лада Веста». Далее в топ-10 по убыванию следуют: «Белджи Х70», «Лада Гранта», «Воя Фри», «Донг Фенг Шайн ДжиЭс», «Джили Тугелла», «Лада Нива Легенд», «Хавейл Джолион».
Топ определялся по количеству проданных авто. Лидера рейтинга, автомобилей «Белджи Х50», было продано за прошлый год 8750 штук.
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