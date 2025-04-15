Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: реальные денежные доходы населения выросли на 12,5%

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2025 года составили 112,5% к уровню первых двух месяцев 2024 года, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального статистического комитета.

Источник: Sputnik.by

По оценкам статистиков, рост реальных денежных доходов населения на 12,5% является высоким темпом.

В ведомстве отметили, что традиционно в общем объеме денежных доходов в Беларуси оплата труда занимает лидирующее место, на нее приходится более 64%.

На втором месте — пенсии, пособия, стипендии, на которые приходится почти 23%, доходы от предпринимательской и иной деятельности составляют 7,5%, доходы от собственности и прочие доходы — чуть более 5%, отметили в Белстате.

Там уточнили, что данные о реальных располагаемых денежных доходах представлены с учетом вычтенных налогов, сборов, а также взносов, они скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Как сообщал Sputnik со ссылкой на Национальный статистический комитет, реальные располагаемые денежные доходы белорусов за 2024 год выросли на 9,7%.