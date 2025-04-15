Белстат: реальные денежные доходы населения выросли на 12,5%

По оценкам статистиков, рост реальных денежных доходов населения на 12,5% является высоким темпом.
В ведомстве отметили, что традиционно в общем объеме денежных доходов в Беларуси оплата труда занимает лидирующее место, на нее приходится более 64%.
На втором месте — пенсии, пособия, стипендии, на которые приходится почти 23%, доходы от предпринимательской и иной деятельности составляют 7,5%, доходы от собственности и прочие доходы — чуть более 5%, отметили в Белстате.
Там уточнили, что данные о реальных располагаемых денежных доходах представлены с учетом вычтенных налогов, сборов, а также взносов, они скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Как сообщал Sputnik со ссылкой на Национальный статистический комитет, реальные располагаемые денежные доходы белорусов за 2024 год выросли на 9,7%.