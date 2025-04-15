Китай считает, что поставлять газ из России через Казахстан не получится

«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод, и он переполнен. (..)~ Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый [газопровод]. Это дороговато.~ Российская сторона изучает [такую возможность], но это не реально. Фактически, это не получается. Ближе — через Монголию или [морским путем в виде] СПГ», — сказал он.