Новый маркетплейс «Белпочты» может быть запущен в первом полугодии 2025 года

«Покупки можно будет оплатить как онлайн при заказе, так и при получении товара — либо безналом, в том числе с помощью карт рассрочки, либо наличными деньгами». Кроме того, доставка будет во все населенные пункты Беларуси, в том числе и в сельскую местность. Поставлена задача запустить маркетплейс по итогам первого полугодия 2025 года.