Новый маркетплейс «Белпочты» может быть запущен в первом полугодии 2025 года

О преимуществах нового маркетплейса «Белпочты», который готовятся запустить в первом полугодии 2025 года, рассказали в Минсвязи, пишет БелТА.
Начальник отдела почтовой связи Министерства связи и информатизации Светлана Шиманская сообщила, что РУП «Белпочта» активно занимается разработкой и запуском маркетплейса.
Причем, на площадке будут представлены товары отечественного и иностранного производства. Шиманская подчеркнула, что основными преимуществами маркетплейса будет вариативность способа оплаты:
«Покупки можно будет оплатить как онлайн при заказе, так и при получении товара — либо безналом, в том числе с помощью карт рассрочки, либо наличными деньгами». Кроме того, доставка будет во все населенные пункты Беларуси, в том числе и в сельскую местность. Поставлена задача запустить маркетплейс по итогам первого полугодия 2025 года.
Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности «Белпочты» Ирина Кононова подчеркнула: «Мы будем в двух статусах: как владельцем самой электронной площадки, так и логистическим партнером».
Она обратила внимание на серьезную инфраструктуру предприятия — это более 2,8 тыс. объектов почтовой связи. А еще пункты выдачи заказов, которые расположены на территории самых отдаленных регионов.
Кононова подчеркнула, что будет проводиться гибкая тарифная политика. Кроме того, все заказы планируют доставлять как почтовые отправления, пользуясь своей логистической системой.
Сообщают, что процедура оформления будет максимально упрощена как на стороне продавца, так и на стороне покупателя. Покупатель может по СМС или QR-коду получить отправление либо в почтовом отделении или почтомате, либо на дом курьером.
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