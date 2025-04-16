Нацбанк снизил курс доллара и курс евро на 16 апреля

Национальным банком скорректированы курсы валют на 16 апреля 2025 года, среду. В частности, уменьшены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля увеличен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 16 апреля, Национальным банком определены соедующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0827 белорусского рубля, 1 евро — 3,4947 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6618 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 15 апреля, курс доллара стал ниже, курс евро уменьшился, а курс российского рубля подрос. Заметнее других изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0028 белрубля, курс евро снизился на 0,0163 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0046 белрубля.
И мы писали, что Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 апреля.
Тем временем Белстат сказал о росте доходов белорусов на 12%.