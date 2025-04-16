Инвестиционный аналитик Шульгин: ключевая ставка может упасть до 16 процентов

Инвестиционный аналитик Михаил Шульгин предупредил, что ожидания по ключевой ставке стали меняться. Если в конце 2024 года были надежды, что показатель останется на уровне 21% и точечного повышения до 23−24% в пиковые моменты, то теперь речь идет о снижении показателя.