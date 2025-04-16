Инвестиционный аналитик Шульгин: ключевая ставка может упасть до 16 процентов

Инвестиционный аналитик Михаил Шульгин предупредил, что ожидания по ключевой ставке стали меняться. Если в конце 2024 года были надежды, что показатель останется на уровне 21% и точечного повышения до 23−24% в пиковые моменты, то теперь речь идет о снижении показателя.
Экономика и инфляционные показатели замедляются, по мнению эксперта, пик инфляции будет сформирован уже в апреле-мае 2025 года.
Есть основания полагать, что ключевая ставка будет снижена во второй ключевая ставка будет снижена.
— Существует вероятность падения ключевой ставки до 16% годовых к концу 2025 года, — заключил аналитик в беседе с РИАМО.
Ранее, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко в беседе с Газета.ru отметил, что заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о снижении ключевой ставки является позитивным сигналом.
Ранее, эксперты отметили, что ослабление рубля и новую волну инфляции. В этом случае жесткая денежно-кредитная политика ЦБ даст ровно обратный эффект, пишет Царьград.
Тем временем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что период высокой ключевой ставки в России будет продолжительным, но не бесконечным. Ужесточение монетарной политики помогло уберечь граждан и бизнес от еще большего разгона инфляции, пишет RT.