В России может возобновиться производство бытовой техники на заводе Bosch

Дочерняя компания «Газпрома» — АО «Газпром бытовые системы» — готовится к перезапуску бывших заводов Bosch в Санкт-Петербурге. Уже в 2025 году на этих мощностях планируется начать производство стиральных машин и холодильников. Об этом сообщает «Коммерсант».
По мнению экспертов, добиться значимого присутствия на рынке возможно лишь при использовании бренда Bosch, благодаря его высокой узнаваемости и устойчивой потребительской лояльности. Однако в случае официального возвращения Bosch в Россию предприятие снова может перейти под контроль немецкой компании.
Согласно финансовому отчету ООО «БСХ Бытовые приборы», в настоящее время ведется подготовка к расконсервации производственных линий. В частности, проводится наладка оборудования, выбор поставщиков комплектующих, разработка прототипов и тестовых образцов. С 2024 года компания управляется АО «Газпром бытовые системы», которое контролирует производственные активы в рамках текущих экономических реалий.
В пояснительной записке также указано, что компания сформировала долгосрочную финансовую модель до 2035 года. Согласно плану, производство будет наращиваться поэтапно: это связано с ограничениями в трудовых ресурсах и необходимостью поэтапного запуска производственного оборудования. Представители обеих компаний воздержались от комментариев по запросу издания.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия трёх лесопромышленных предприятий, включая новый завод компании «Слотекс», которая управляет одной из бывших фабрик IKEA.