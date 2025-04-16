В России может возобновиться производство бытовой техники на заводе Bosch

По мнению экспертов, добиться значимого присутствия на рынке возможно лишь при использовании бренда Bosch, благодаря его высокой узнаваемости и устойчивой потребительской лояльности. Однако в случае официального возвращения Bosch в Россию предприятие снова может перейти под контроль немецкой компании.