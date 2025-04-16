Полупроводниковые компании США могут потерять из-за пошлин $1 млрд в год

9 апреля глава Белого дома приостановил действие пошлин на импорт на 90 дней, которые коснулись более 75 стран, выразивших готовность к переговорам. Трамп сообщил, что в течение указанного времени будет действовать существенно сниженный взаимный тариф — 10%.