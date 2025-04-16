Полупроводниковые компании США могут потерять из-за пошлин $1 млрд в год

Потери американских компаний, занимающихся производством полупроводникового оборудования, из-за введенных в США новых импортных пошлин могут составить более $1 млрд в год, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что убытки могут понести такие крупные организации, как Applied Materials (AMAT), Lam Research и KLA. Согласно представленным оценкам, каждая из этих компаний рискует потерять $350 млн.
Журналисты отметили, что более мелкие производители способны лишиться «десятков миллионов долларов».
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%.
9 апреля глава Белого дома приостановил действие пошлин на импорт на 90 дней, которые коснулись более 75 стран, выразивших готовность к переговорам. Трамп сообщил, что в течение указанного времени будет действовать существенно сниженный взаимный тариф — 10%.
При этом для Китая пошлины были повышены до 125%. 12 апреля США исключили смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из списка импортных товаров, попадающих под действие импортных пошлин.