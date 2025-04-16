Главный гостевой маршрут Хабаровска ждёт большое благоустройство

Представители краевых и городских властей с инспекцией посетили главный гостевой маршрут Хабаровска от аэропорта до железнодорожного вокзала и объединяет центральные улицы столицы региона, чтобы оценить грядущий фронт работ по благоустройству. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», масштабные работы расписаны на ближайшие два года.
По информации пресс-службы регионального правительства, администрации города предстоит озаботиться комплексным ремонтом дорог по гостевому маршруту, установить современные остановочные павильоны, модернизировать светофорную сеть, а также обеспечить иллюминацию и архитектурную подсветку зданий. Особенно важно привести в порядок проезжую часть, которая сейчас находится далеко не в самом лучшем состоянии.
— После дефектовки маршрута нам необходимо произвести ремонт порядка 8,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На сегодняшний день работают две комплексных бригады, уложено 3,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонной смеси. До 25 апреля планируем завершить все работы, после чего приступим к нанесению разметки. Мы этот график выполняем, — рассказал заммэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
Представители регионального правительства в ходе объезда отметили, что при проведении работ очень важно обратить внимание на график ремонта, чтобы максимально минимизировать снижение пропускной способности городских магистралей. В связи с этим мэрии рекомендовали заниматься приведением дорог в порядок в ночное время, когда транспортный поток минимален. Также нужно обратить внимание на уборку прибордюрной зоны, мойку и покраску ограждений, а также очистку газонов — с этим должны управиться до начала майских праздников.
Большая работа расписана до 2026 года по обновлению павильонов на остановках общественного транспорта. Так, уже к началу мая в пилотном режиме они появятся на пунктах «Главпочтамт», «Театр Драмы» и «Площадь Ленина». Павильоны будут состоять из тёплого и холодного блоков, их оснастят пандусами, информационными цифровыми табло, зарядными устройствами для гаджетов, тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Их сборка уже ведётся на производственной площадке. Всего же на маршруте планируют оборудовать больше 60 подобных павильонов.