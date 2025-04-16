Главный гостевой маршрут Хабаровска ждёт большое благоустройство

Большая работа расписана до 2026 года по обновлению павильонов на остановках общественного транспорта. Так, уже к началу мая в пилотном режиме они появятся на пунктах «Главпочтамт», «Театр Драмы» и «Площадь Ленина». Павильоны будут состоять из тёплого и холодного блоков, их оснастят пандусами, информационными цифровыми табло, зарядными устройствами для гаджетов, тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Их сборка уже ведётся на производственной площадке. Всего же на маршруте планируют оборудовать больше 60 подобных павильонов.