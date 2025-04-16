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Downdetector: почти 1200 россиян сообщили о сбоях в Steam

Пользователи заметили общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.

Источник: Аргументы и факты

В работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam зафиксированы перебои, о чём свидетельствуют данные с ресурса Downdetector.su, отслеживающего технические сбои.

По состоянию на 1:30 по московскому времени зарегистрировано 1175 жалоб на функционирование сервиса. Наибольшее число обращений за последний час поступило от пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области (по 3%), а также из Москвы и Подмосковья (по 2%).

Среди наиболее частых проблем пользователи отмечают сбои в работе сайта, мобильного приложения, личного кабинета, а также общее нестабильное функционирование платформы.

Ранее масштабный сбой произошел в работе пиратского сайта РФ Rutracker.