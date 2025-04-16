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В Хорольском округе приводят в порядок мост на маршруте к Арсеньеву

Подрядчик завершит обновление сооружения к середине ноября.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья

В Хорольском округе Приморья продолжается капитальный ремонт моста через ручей на подъезде к селу Ленинское. Обновлённый объект планируют сдать к середине ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как рассказали в краевом минтрансе, подрядчик — компания «ИСК Магистраль» — работает на пятом километре дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Протяженность моста составляет 30 метров.

Для обеспечения движения в период ремонта специалисты заранее оборудовали временный объезд, по которому сейчас осуществляется движение транспорта, в том числе и большегрузного.

Сейчас строители ведут устройство монолитных насадок — уже выполнены четыре из шести. Также ведётся подготовка к монтажу плит пролётного строения. Параллельно рабочие укрепляют сопряжения моста с дорогой, монтируя лежни и плиты сопряжения. Все необходимые материалы поступают на объект в срок.

В дальнейшем подрядчику предстоит уложить асфальт, укрепить обочины, установить перильное и барьерное ограждение, а также нанести дорожную разметку и установить знаки.

Отмечается, что дорога, на которой расположен мост, обеспечивает прямое сообщение между Хорольским и Арсеньевским округами через Черниговку. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца года в Приморье отремонтируют 16 мостов.

Напомним, на важных туристических направлениях Приморья продолжается масштабный ремонт мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца осени в порядок приведут четыре искусственных сооружения в Хасанском и Шкотовском округах.