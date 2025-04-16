В Хорольском округе приводят в порядок мост на маршруте к Арсеньеву

В Хорольском округе Приморья продолжается капитальный ремонт моста через ручей на подъезде к селу Ленинское. Обновлённый объект планируют сдать к середине ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом минтрансе, подрядчик — компания «ИСК Магистраль» — работает на пятом километре дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Протяженность моста составляет 30 метров.
Для обеспечения движения в период ремонта специалисты заранее оборудовали временный объезд, по которому сейчас осуществляется движение транспорта, в том числе и большегрузного.
Сейчас строители ведут устройство монолитных насадок — уже выполнены четыре из шести. Также ведётся подготовка к монтажу плит пролётного строения. Параллельно рабочие укрепляют сопряжения моста с дорогой, монтируя лежни и плиты сопряжения. Все необходимые материалы поступают на объект в срок.
В дальнейшем подрядчику предстоит уложить асфальт, укрепить обочины, установить перильное и барьерное ограждение, а также нанести дорожную разметку и установить знаки.
Отмечается, что дорога, на которой расположен мост, обеспечивает прямое сообщение между Хорольским и Арсеньевским округами через Черниговку. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца года в Приморье отремонтируют 16 мостов.
Напомним, на важных туристических направлениях Приморья продолжается масштабный ремонт мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца осени в порядок приведут четыре искусственных сооружения в Хасанском и Шкотовском округах.