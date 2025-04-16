В Хорольском округе приводят в порядок мост на маршруте к Арсеньеву

Отмечается, что дорога, на которой расположен мост, обеспечивает прямое сообщение между Хорольским и Арсеньевским округами через Черниговку. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца года в Приморье отремонтируют 16 мостов.