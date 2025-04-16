Обвинение против экс-совладельца «Азбука вкуса» касается ущерба в ₽14 млрд

Новое обвинение против бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского связано с созданием организованного преступного сообщества (ОПС) и причинении ущерба на сумму более 14 млрд рублей, следует из материалов дела.
«В рамках предварительного следствия в отношении Якубовского и других фигурантов установлено, что в ходе своих действий ОПС причинила потерпевшим ущерб в размере более 14 млрд рублей», — сказано в документах.
По этому делу также проходят экс-глава компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор компании «ППФИН холдинг» Светлана Безрукова.
Напомним, 15 апреля Мещанский суд Москвы арестовал Якубовского на 1 месяц и 25 суток. Кроме того, под стражу заключили Масловского и Безрукову.
Якубовский также является фигурантом дела о мошенничестве. В рамках этого процесса прокуратура попросила суд назначить ему наказание в виде 9,6 года лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей.