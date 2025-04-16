Стоимость участия в ПМЭФ увеличат до 1,3 млн рублей

«С 18 апреля стоимость участия в ПМЭФ повысится до 1 320 000 рублей», — пишет агентство. Там уточнили, что ранее было объявлено, что пакет «Участник», который предоставляет возможность посещения всех мероприятий деловой и культурной программы форума, доступен за 1,2 миллиона рублей.