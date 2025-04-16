Китайские автомобили начали исчезать из автосалонов

— Нет, и у этого есть объективные причины. В Китае машина стоит намного дешевле, потому что у дилера небольшая маржинальность, вся прибыль добывается за счет объема продаж и технического обслуживания уже купленного авто. Кроме того, себестоимость производства там ниже, чем у нас — почти все технологии под рукой. Когда машина импортируется в Россию, прибавьте к ее цене еще 48% — таможенный платеж, расходы на транспортировку, утильсбор, который зависит от объема двигателя (за ввоз 1−2 литрового китайца придется заплатить 667 400 рублей). Итого стоимость увеличивается минимум в два раза — до 2,1 млн рублей.