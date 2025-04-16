Китайские автомобили начали исчезать из автосалонов

Склады в России переполнены китайскими машинами, дилеры продают их себе в убыток, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Некоторые китайские автодилеры закрываются в России из-за дороговизны кредитов и роста стоимости импортируемых машин, за которые нужно платить утильсбор. В сложившихся условиях небольшие автомобильные бренды из КНР исчезнут с российского рынка, но крупные концерны с сетью представительств и сборочными цехами продолжат работать, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Крупные китайские автоконцерны продолжат работать в России, несмотря на спад продаж, считает экспертФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— Почему закрываются салоны китайских автомобильных брендов?
— Дело в том, что продажи находятся в некотором застое с декабря 2024 года, а в первом квартале 2025-го произошел спад на 25%. Склады переполнены машинами, а спрос на них снижается по нескольким причинам.
Во-первых, 75−80% автомобилей малого и среднего класса берут в кредит, а его сейчас сложно получить из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, но даже если вам его одобрят, возвращать придется под высокий процент — 25−30%. Это по карману далеко не всем жителям страны.
Во-вторых, российский авторынок представлен большим количеством китайских брендов — есть крупные концерны (Haval, Geely, Chery. — Прим. ред.) с развитой сетью дилеров и планами развития, у некоторых есть даже сборочная линия на нашей территории, а также суббренды, чтобы у покупателей было ощущение ассортимента. Они предлагают относительно надежные автомобили, хоть и с оговоркой, что речь идет о китайских, компетентный и быстрый сервис, своевременную поставку деталей.
Не все китайские компании готовы строить автомобильные заводы в России, поскольку затраты могут не окупиться, сказал специалистФото: Анна Майорова © URA.RU.
С ними конкурируют мелкие игроки без стабильного гарантийного обслуживания. Компании с большими финансовыми возможностями и ресурсами начинают поджимать менее устойчивых дилеров в условиях, когда рынок сокращается, поэтому те вынуждены либо приостанавливать работу, либо закрываться. Не стоит забывать и о том, что крупные автоконцерны на слуху, а люди стараются брать у более известных производителей.
На сокращение продаж влияет и ставка утилизационного сбора за ввозимые модели, которую повысили с 1 января 2025 года и будут продолжать индексировать в ближайшие 5 лет. Подорожавшие из-за этого иномарки вряд ли станут привлекательнее для отечественного потребителя.
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— Помогает ли локализация производства в России снизить стоимость авто и увеличить продажи? Некоторые модели в Китае стоят в районе одного миллиона рублей.
— Нет, и у этого есть объективные причины. В Китае машина стоит намного дешевле, потому что у дилера небольшая маржинальность, вся прибыль добывается за счет объема продаж и технического обслуживания уже купленного авто. Кроме того, себестоимость производства там ниже, чем у нас — почти все технологии под рукой. Когда машина импортируется в Россию, прибавьте к ее цене еще 48% — таможенный платеж, расходы на транспортировку, утильсбор, который зависит от объема двигателя (за ввоз 1−2 литрового китайца придется заплатить 667 400 рублей). Итого стоимость увеличивается минимум в два раза — до 2,1 млн рублей.
Создание сборочного цеха в РФ должно решить эту проблему, поскольку государство компенсирует утильсбор автоконцернам, которые перенесли производство в страну, и таможенные пошлины в таком случае платить не надо. Но принципиальной экономии не происходит, поскольку у построенного в России сборочного цеха тоже есть затраты на производство, зарплаты работникам, а также стремление извлечь прибыль.
То есть, стимулировать иностранцев собирать машины у нас — это выгодно, но только с той точки зрения появления новых рабочих мест и пополнения казны. При этом стоимость автомобиля, как импортного, так и отечественного, для потребителя по-прежнему остается высокой, а значит, и желающих купить его больше не становится.
— Почему далеко не все автоконцерны из КНР готовы строить заводы в России?
— Наш рынок относительно маленький. В прошлом году в стране продали всего 1,6 млн автомобилей. Из них весомая доля приходится на АвтоВАЗ, предлагающий более бюджетные варианты. Китайцам дешевле импортировать машины и продавать по завышенной цене, чем строить предприятия и отбивать затраты на полуторамиллионном рынке. Им выгоднее работать в собственной стране, там ежегодно продается более 30 млн машин.
Локализация производства китайского автомобиля в России не сильно снижает его стоимость, подчеркивает экспертФото: Сергей Русанов © URA.RU.
— Чего ожидать от автомобильного рынка в ближайшие месяцы с учетом тех тенденций, которые мы сегодня наблюдаем?
— Считаю, что где-то полгода будет спад продаж, закрытие некоторых дилерских центров, а затем произойдет корректировка в сторону увеличения спроса — мир не стоит на месте, люди все равно будут покупать машины. Сейчас мы видим сокращение продаж по коммерческому транспорту в районе 48%, а по легковым автомобилям — более 20%. Если по легковушкам не будет каких-то суперпредложений и скидок, спад продолжится, но снижение цен не может длиться бесконечно, потому что некоторые дилеры уже сбывают машины себе в ноль или убыток, чтобы проредить заполненные склады, на содержание которых они тоже взяли кредиты.