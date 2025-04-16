Автоэксперт назвал сроки падения цен на китайские автомобили

Китайские автодилеры продают машины себе в убыток, чтобы опустошить склады и не понести еще большие расходы, отметил эксперт.
Продажи китайских автомобилей в России в ближайшие полгода будут сокращаться из-за высокой процентной ставки по кредитам. Автодилеры попытаются избавиться от переполненных машинами складов с помощью скидок и спецпредложений. Об этом в интервью URA.RU сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
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«Считаю, что где-то полгода будет спад продаж, закрытие некоторых дилерских центров, а затем произойдет корректировка в сторону увеличения спроса — мир не стоит на месте, люди все равно будут покупать машины, хотя сейчас на спрос давит высокая процентная ставка по кредитам», — полагает Хайцеэр.
Если по легковушкам не будет каких-то суперпредложений и скидок, снижение темпов продаж продолжится, но падение цен не будет длиться бесконечно, потому что некоторые дилеры уже сбывают машины себе в ноль или в убыток, чтобы опустошить заполненные склады. На их содержание они тоже взяли кредиты, резюмировал автоэксперт.