Автоэксперт назвал сроки падения цен на китайские автомобили

Если по легковушкам не будет каких-то суперпредложений и скидок, снижение темпов продаж продолжится, но падение цен не будет длиться бесконечно, потому что некоторые дилеры уже сбывают машины себе в ноль или в убыток, чтобы опустошить заполненные склады. На их содержание они тоже взяли кредиты, резюмировал автоэксперт.