В Челябинской области в марте быстрее всего дорожали услуги

Как показывают собранные данные, самый большой рост цен на Южном Урале наблюдался в секторе услуг — они подорожали за месяц на 1%, а за год на 4,3%. На втором месте по подорожанию оказались продовольственные товары — плюс 0,7% за месяц, плюс 3,5% за год. Непродовольственные товары в марте, если сравнивать с ценами февраля, выросли в цене на 0,4%, а если сравнить с ситуацией марта 2024 года — на 1,2%. Индекс потребительских цен в марте 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составил 102,9%.