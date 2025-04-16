Почему китайцы не строят автомобильные заводы в России

Китайцам дешевле импортировать машины в Россию и продавать по завышенной цене, чем строить предприятия и отбивать затраты на полуторамиллионном рынке, полагает он. По словам Хайцеэра, им привлекательнее работать в собственной стране, там ежегодно продается более 30 млн авто.