Почему китайские машины стоят дороже в России

«В Китае машина стоит дешевле, потому что у дилера небольшая маржинальность, вся прибыль добывается за счет объема продаж и технического обслуживания уже купленного транспортного средства. Кроме того, себестоимость производства там ниже, чем у нас, потому что почти все технологии под рукой», — отметил он.