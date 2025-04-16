Минобороны подало два новых иска к заводу «Телта» на сумму в 63 млн рублей

Министерство обороны России направило в Арбитражный суд Москвы два новых исковых заявления против ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» на общую сумму более 63 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.
По информации агентства, сумма претензий по обоим искам составляет 63 миллиона 50 тысяч 750 рублей. О причинах подачи исков пока не сообщается, детали разбирательства не разглашаются.
На данный момент, как уточняется, заявления находятся на стадии рассмотрения, и официального принятия судом ещё не последовало.
Ранее сообщалось, что минобороны РФ направило в арбитражный суд Москвы более 20 исковых заявлений к своим крупным строительным подрядчикам на общую сумму исковых требований свыше 31,1 млрд рублей.