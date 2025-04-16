Рубль назван самой доходной валютой в мире: причем здесь Трамп

Курс российской валюты укрепился к доллару в начале торгов на Московской бирже утром в понедельник, 14 апреля. На 11:01 мск курс доллара упал на 0,57%, достигнув отметки 82,75 ₽ Всего через 20 минут курс доллара снизился уже до 82 рублей. А к 12:00 обвалился до 80,96 рубля. Это произошло впервые за полгода — с июня 2024 года.