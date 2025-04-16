Рубль назван самой доходной валютой в мире: причем здесь Трамп

В эпоху торговых войн президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа российский рубль стал самой доходной валютой. Об этом сообщает Bloomberg.
«Российский рубль укрепился и стал самой доходной мировой валютой, показав в этом году самый сильный рост по отношению к доллару», — говорится в публикации.
По информации агентства, с начала 2025 года рубль укрепился на 38 процентов по отношению к доллару на внебиржевом рынке.
Как отмечает экономист T-Investments Софьи Донец, существующее положение дел объясняется тем, что в отличие от многих валют развивающихся рынков, на рубль не давит отток капитала, вызванный уходом инвесторов от рисковых активов.
«Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого», — подчеркнула эксперт.
Да и налаживающиеся понемногу отношения Москвы и Вашингтона тоже дают положительный эффект.
Курс российской валюты укрепился к доллару в начале торгов на Московской бирже утром в понедельник, 14 апреля. На 11:01 мск курс доллара упал на 0,57%, достигнув отметки 82,75 ₽ Всего через 20 минут курс доллара снизился уже до 82 рублей. А к 12:00 обвалился до 80,96 рубля. Это произошло впервые за полгода — с июня 2024 года.
Экономист Анна Анисимова объяснила, что курс доллара снизился к рублю на фоне общей слабости американской валюты на международных рынках из-за нарастающей нестабильности в торговой политике США. Резкое повышение импортных пошлин стало новым витком торговой войны, которое вызвало недоверие инвесторов и усиление волатильности на валютных рынках.
Глава ВТБ Андрей Костин недавно заверил, что экономика России справится с внешними факторами, в числе которых снижение цен на нефть и падение фондового рынка.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на данный момент в России наблюдается тенденция к улучшению макроэкономических показателей. Глава государства подчеркнул, что реализовывать различные проекты необходимо «в темпе». Подобным образом, заверил российский лидер, удастся добиться заметных результатов.